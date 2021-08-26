Alpay Kalyon (33), 21 Ağustos gecesi, eski eşi ve 1’i kadın, 2 arkadaşıyla İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi 18001 Sokak’ta bulunan gece kulübüne gitti. Bir ara dışarı çıkan Alpay Kalyon ve yanındaki erkek arkadaşı, çıkan tartışmada bir kadının, bir erkek tarafından darp edildiğini görüp müdahale etti. Alpay Kalyon’un müdahalesinin ardından, olaya yanyana bulunan iki mekanın valeleri de karıştı. Valelerle, Kalyon arasında kavga başladı. Valeler, Kalyon’u darp ederken, biri elinde bıçakla geldi. Kalyon’un göğsüne bıçağı sapladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalyon, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalyon’un cenazesi, İzmir Adlı Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Doğançay Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla defnedildi.





2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, olayın ardından mekanın valeleri olan Faruk Baştosun (28) ve Maşallah Türkmen’in (32) de aralarında olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerin alınması ve görüntülerin incelenmesinin ardından, işletme sahibi C.Ü., işletme müdürü M.T., işletmenin muhasebe sorumlusu H.N. ve otel mesul müdürü O.S. de gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 7’ye çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Faruk Baştosun ‘kasten adam öldürme’ suçundan, Maşallah Türkmen ise ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. H.N. ise serbest bırakıldı.

Faruk Baştosun’un olay sırasında üzerinde bulunan iki bıçaktan birini denize attığı belirlendi. Bıçak henüz bulunamadı, arama çalışmaları devam ediyor.

Faruk Baştosun ve Maşallah Türkmen, Emniyet’teki ifadelerinde öldürülen Alpay Kalyon’u suçladı. Kalyon’u bıçaklayarak öldüren Faruk Baştosun ifadesinde, “İsminin Alper Kalyon olduğunu sonradan öğrendiğim kişi, kadını darp eden kişi ile tartışmaya başladı. Bu sırada biz de araya girdik. Alpay Kalyon bize bağırdı, küfür ve hakaret etti, vurdu. Dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

İki zanlının poliste 20’den fazla suç kayıtlarının olduğu da belirlendi. Olaya şahit olan Kalyon’un eski eşi ise “Alpay kavgayı ayırmaya gitmişti, kavga etmeye değil” diyerek şahit olduklarını anlattı.

‘VALELER BİZİM DEĞİL’

Polis yaptığı araştırmada olaya ilişkin kamera kayıtlarının silinmeye çalışıldığını da tespit etti. Kamera kayıtlarını silenler ve zanlıların saklanmasına yardım edenler de ortada. Eğlence mekanının sahibinin de ifadesi alındı. Mekân sahibi, “Valeler bizim değil, tanımıyoruz” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak valelerin herhangi bir sigorta veya resmi mevzuat uygulaması olmadan çalıştıkları da belirlendi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı bu olay için iki ayrı savcı görevlendirdi. Olayın asayiş ve suç örgütü boyutu araştırılıyor.

ÇEŞME KAYMAKAMI ÇAKICI: ÖRGÜTLÜ DEĞİL ANLIK

ÇEŞME’ye geçen yaz atanan Kaymakam Ünal Çakıcı ile son olayı ve Çeşme’deki genel durumu konuştuk. Kaymakam Çakıcı, son olayın örgütlü değil, anlık bir durum olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Şu ana kadar ki bulgular organize suç örgütleriyle alakalı bir durum olmadığını gösteriyor. İlgili polis birimleri de bunun üzerinde çalıştı. Henüz bir bulgu yok. Ama araştırmaya devam ediyoruz. Olayın olduğu bölge eğlence mekanlarından oluşan bir yer. 10’dan fazla eğlence mekânı var orada. Biz bu bölgeye giriş çıkışları yaz başından beri düzenli olarak kontrol ediyoruz. Silah, uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına karşı özel olarak tedbirliyiz. Mobil polis ekipleri de işletmeleri geziyor. Şüpheli olanların üst araması da yapılıyor. Zaten bu son olayda dikkat edilirse zanlı bıçağı gidip içerden alıp geliyor. Bu yüzden olayı anlık gelişen bir durum olarak değerlendiriyoruz.

BODYGUARD OLMAYACAK

Çeşme’de örgütlü suçların rahat hareket edebilme durumu da zaten yok. Polis ekiplerimiz bu konularda ciddi olarak çalışıyor. Geçen yazdan itibaren örgütlü suçlarla ilgili operasyonlar yapıldı. Sıkı bir mesaj verdik onlara. Çeşme’nin elit ve kaliteli imajını bozdurmayacağız. Kapıda ‘bodyguard’ yerine ‘karşılama görevlisi’ veya ‘özel güvenlik’ olsun dedik.”

BU İLK OLAY DEĞİL

Yaz döneminin yoğun ilgi gören bölgelerinden biri olan Çeşme Alaçatı, daha önce de yine şiddet olaylarıyla gündeme gelmişti. Geçen yaz bir eğlence mekânı çıkışında Ukraynalı modelin dövülmesi, günlerce haberlere konu olmuştu. Yaklaşık bir ay önce de bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlenmiş, olay esnasında mekândan çıkan 23 yaşındaki Baran Parlak hayatını kaybetmişti. Almanya bağlantılı bir grubun ve Karadeniz kökenli bazı suç örgütlerinin de bölgedeki eğlence mekanları ve plajlarda etkin olduğu gündeme gelmişti. Çeşme Kaymakamı da geçen yıl ağustos ayında gündeme gelen tartışmaların ardından görevden alınarak İzmir’e vali yardımcısı olarak atanmıştı. (Hürriyet)