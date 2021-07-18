Lum Beach House

Uzun yıllar Bebek Lucca ve Dalyan’daki meşhur Momo Beach’in işletmeciliğini yapan Turgay Yıldız, bu hafta Alaçatı’da Lum Beach House adı verdiği plajı açtı. İşletmenin içinde canlı müzik performanslarının yapıldığı bir Yunan meyhanesi ve dünya mutfağı menülü harika bir restoranı var. Türkiye’nin ve Avrupa’nın ünlü DJ’lerinin müzikleri ve gün batımı partileriyle bu yaz misafirlerini coşturacak olan mekanın bir de gece kulübü var.

Angelo Grande

Başak Balaban ve Vefa Süleymanova, İstanbul Arnavutköy’deki işletmeleri Angelo Grande’nin yazlığını Alaçatı Zoe Otel’in içinde açtı. Hem otel konuklarına hem de dışarıdan gelen misafirlere hizmet veren işletme sabah 10.00’dan 14.00’e kadar brunch kahvaltı servisi veriyor. 17.00’den sonra da restoranda Uzak Doğu mutfağının öne çıkan lezzetlerini konuklarına sunuyor. İşletmenin müzik direktörlüğünü mekanın ortağı ünlü DJ Cafer Palamut yapıyor.

Akdenizli ‘Cherie’ Alaçatı’da

Zeytin ağaçlarıyla bezeli bahçedeki Cherie’nin menüsü Fransız ve Akdeniz mutfağının leziz yemekleriyle bezeli. İşletme kahvaltı servisiyle açılıyor. Öğle ve akşam yemeğinde; momon tartarı, keçi peynirli karamelize soğanlı tartı, provençal usulü ızgara enginarı, ızgara somonu, odun ateşinde kaburgayı ve dana madalyonu tatmanızı öneririm.

Amavi Alavya’nın bahçesinde

Amavi’de, dünyada yeni başlayan ‘dry age’ balık akımının öncüsü olan işletmede her cins kabuklu deniz mahsullerini bulmak mümkün. Meze ve salatalar, rezervasyon sayısına göre saat 18.00’de hazırlanıp 20.00’de taze taze misafirlere servis ediliyor. Yemekler ve mezeler nefis, ambiyans harika.

Ambiante Bar

Hacımemiş’in en yenisi Ambiente Bar geçen hafta açıldı. Burası, tüm premium içkilerini ve çok özel infüze edilmiş özel kokteyllerini; DJ, canlı jazz ve blues müziği eşliğinde misafirlerine sunuyor. İşletmenin sahibi Harun Ertekin’i, böyle bir mekan açtığı için gönülden kutluyorum.

Ocakbaşının modern hali: Cabbar

Turizm alanında her geçen gün gelişen Alaçatı, dünya mutfaklarını temsil eden restoranlarla dolu. Alaçatı’nın tek eksiği iyi bir kebap ve ocakbaşıydı. Erhan Ece geçen yıl Alaçatı Port’ta açtığı Sayfiye Ocakbaşı ile bu açığı gidermişti. Şimdi de Serkan Koca Alaçatı Marina’nın karşı yakasında Cabbar adında harika bir ocakbaşı kebapçı açtı. Mezeler, yemekler, ambiyans ve müzik gerçekten çok iyi.

See Me

Alaçatı’nın yeni çekim noktası Hacımemiş’te, Bali’nin ünlü botanik bahçelerini andıran See Me, organik ürünlerle hazırlanan enfes tatlarıyla Çeşme’de adından söz ettirmeye başladı. İşletmenin kendi tarlalarında yetiştirdiği sebze, meyvelerle hazırladığı yemekleri ve kokteylleri müthiş. Şef Sercan Pehlivan’ın hünerli ellerinden çıkan, yaz mevsiminde yetişen ürünlerle hazırladığı menü beş günde bir güncelleniyor.

Bu yazın en gözde beş plajı

Momo Beach

İş insanı Burak Beşer’in Dalyan’da lüks ve bohem konseptini harmanlayarak yarattığı The Beach of Momo, açıldığı günden bugüne zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Momo’nun ambiyansı ve müziği gibi yemekleri de harika. Rezervasyon yaptırmadan gitmeyin ki sürprizle karşılaşmayın.

Fly-Inn Beach

18 yıl önce Çeşme’yi beach club kültürüyle tanıştıran Hakan Dalokay’ın Altınkum’daki mekanı Fly Inn-Beach gözünüz kapalı gidebileceğiniz bir işletme. Fly-Inn’de ünlü DJ’lerin harika müzikleriyle günü batırmak çok moda.

Sole&Mare Beach

Ayayorgi Koyu’nun yıllardır en gözde işletmesi olan Sole&Mare, Maldiv plajlarını andıran denizi, yemekleri, müziği, eğlencesi ve cıvıl cıvıl ortamıyla modunuzu zirveye taşıyor. Snack bar ve restoranlarında dünya mutfaklarından farklı lezzetleri tadabilirsiniz.

Before Sunset Beach

Ovacık Koyu’nda sekiz yıl önce açılan Before Sunset, kalitesinden ve ambiyansından ödün vermeden yoluna devam ediyor. Akşamüzeri şampanyaların su gibi akıtıldığı plajın eğlencesi, Güney Fransa ve Miami plaj partilerini aratmıyor. İşletmede evcil hayvanlarınıza da yer var.

Sommer Klein Beach

Unique Alaçatı eğlence adası işletmelerinden biri olan Sommer Klein, daha çok elektronik müzik sevenlerin tercih ettiği bir yer. Gastronomi alanında da hayli iddialı olan mekanın ambiyansı da çok güzel. Dünyaca ünlü DJ’lerin harika müziklerine ev sahipliği yapan işletmede konserler de yapılıyor.