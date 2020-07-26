Kumquat girişinde sizi harika bir bar karşılıyor. Bardan beş basamak yukarı çıktıktan sonra kendinizi şahane bir bahçede buluyorsunuz. Restoranın kapasitesi 60 kişi. Mekanı İstanbul’dan tanıdığınız Egemen İskender işletiyor. Mutfak şefi ise Serhat Kılıç. Mesleğini daha önce Dubai Zuma ve Marmaris D Maris Bay’ın ünlü restoranı Manos’ta icra etmiş. Yemekleri muhteşem. DJ Ali Yılmaz da misafirlerine enerjisi yüksek harika müzik ziyafeti çekiyor. Hem Alaçatı'da olup hem de kaliteli yemek ve nezih bir ortam istiyorsanız ‘Kumquat’ aklınızda bulunsun.

Acaba fazla mı normalleştik?

Çeşme’de gün batımı ‘Happy Hour’ partisi denince ilk akla gelen yer Before Sunset olur. Malum COvID-19 sonrası eski eğlence anlayışı hepten değişti. Zaten öyle de olmak zorunda. ‘Yeni Normal’ olarak adlandırılan şu dönemde bazı mekanlar eskisinden daha tedbirli ve özenli. Bazı yerler de var ki, sanki koronavirüs illeti bu ülkeye hiç uğramamış gibi eğlencesine eskiden olduğu gibi tam gaz devam ediyor. Bu fotoğrafı ‘Before Sunset Beach’in gün batımı partisinde çektim. Bu kalabalık ve eğlence sizce normal mi? Yoksa ben mi fazla abartıyorum?

Yeni bir aşk mı başlıyor?

Sosyetenin ünlü ismi rahmetli Monik Benardete ile Adil Benardete’nin küçük kızı Rezzan’ın iş insanı Taha Tatlıcı birlikte oldukları kulağıma gelmişti ama emin olmadığım için yazmamıştım. Rezzan Benardete ile Taha Tatlıcı’nın bu hafta Marmaris’teki Otel D Maris Bay’de baş başa tatil yaptıklarını öğrendim. Demek ki konuşulanlar doğruymuş. Rezzan Benardete eşi İbrahim Bitargil’den, Taha Tatlıcı da Selin Hanım’dan 2011’de boşanmış bir daha evlenmemişlerdi. Eğer aşk bacayı sardıysa bana da “Allah onları mutlu etsin” demek düşer.

Yasak kalktı bereketi

Her adımda ünlü simalara rastladığım Çeşme ve Alaçatı sokakları günlerdir bomboştu. Selam verecek insan göremiyordum. Korovavirüs tedbirleri kapsamında gece 24.00’e kadar açık kalabilen işletmelerin saat kısıtlamasının kaldırılmasından sonra sosyete, sanat ve iş dünyasının ünlüleri tatil beldelerine akın etmeye başladı. Çeşme ve Alaçatı bu karardan en çok nasiplenen yer oldu. Şimdilerde her yerde sosyete, sanat ve iş dünyasının ünlü isim isimleriyle karşılaşıyorum. İşte karşınızda yasak sonrası Çeşme ve Alaçatı'da gördüğüm ünlüler.

Birlikte çalıp eğlendiler

Oyuncu Aslı Bekiroğlu ile DJ Can Koçkan15 gündür Çeşme’de tatil yapıyor. Can önceki gün model Gizem Barlak’ın Alaçatı’da açtığı Rakish adlı mekandaki gün batımı partisinde DJ’lik yaptı. Aslı da parti boyunca DJ kabininde sevgilisine asistanlık yaptı. Hem çaldılar hem de eğlendiler.

Serdar başkan tatilde

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Serdar Bilgili, Ege sahillerinde tatil yapıyor. Bilgili ve arkadaşları geçtiğimiz gece yemek için Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesi eski kaptanı Dilara Endican’ın Marmaris’teki restoranı Barba Saranda’ya gitti. Uzun zamandır görüşmeyen sıkı dostlar gecenin geç saatlerine kadar sohbet edip hasret giderdi.