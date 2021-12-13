Alak suresi, Kuran-ı Kerim’in 96. suresidir ve toplamda 19 ayetten oluşmaktadır. Ancak ilk 5 ayet hem anlam hem ezberleme hem de Hz. Peygamber’e inen ilk ayetler olması nedeniyle de ayrı bir yere sahiptir. "Oku" ayetiyle başlayan Alak suresi halk arasında İkra suresi olarak da bilinmektedir. Biz de ezberlemek için Türkçe ve Arapça okunuşunun yanı sıra Alak suresinin ilk 5 ayeti anlamı, fazileti, Türkçe meali ve tefsirini bir araya getirdik…

ALAK SURESİ İLK BEŞ AYETİ ARAPÇASI

1- İkra’ bismi rabbikelleziy halak

2- Halekal’insane min ‘alak

3- Ikre’ ve rabbükel’ekrem

4- Elleziy ‘alleme bilkalem

5- Allemel’insane ma lem ya’lem

ALAK SURESİNİN İLK BEŞ AYETİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2- O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.

3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

ALAK SURESİ İLK 5 AYETİ TEFSİRİ

Diyanetin tefsirine göre, Alak Suresi ilk 5 ayetinde; Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) inen ilk vahiy olup ona ve onun şahsında bütün müslümanlara okumayı emretmiş, onları kalemle yazmaya teşvik etmiştir. İlk vahyin “oku” emriyle başlaması ve bu emrin iki defa tekrar edilmesi, okumanın ve bilmenin dinde ve insan hayatında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) “Yaratan rabbinin adıyla oku!” buyurularak Hz. Peygamber’in (s.a.v.) okuma faaliyetine veya herhangi bir işe, başka varlıkların adıyla değil, yaratan rabbinin adıyla başlaması ve O’ndan yardım istemesi emredilmiştir.

İlk ayette “Yaratan rabbinin adıyla oku!” buyurularak özellikle yaratma sıfatına vurgu yapılmıştır. Çünkü hem insandaki okuma yeteneği ve imkanını hem de onun okuduğu, incelediği, anlamaya ve kavramaya çalıştığı objeleri, nesneleri yaratan Allah’tır. İnsan, bilgi edinme sürecinde Allah’ın verdiği imkan ve yetenekleri kullanmakta, O’nun yarattığı şartlarda ve onun yarattığı varlıklar üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmaktadır.

Alak Suresi’nin 2. ayetindeki “alak” ile aşılanmış yumurtanın ana rahminin iç cidarına asılı vaziyetinin (zigot) kastedildiği anlaşılmaktadır.

Alak Suresi 3. ayet, bir bakıma Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bu dolaylı özür beyanına bir cevap olmaktadır. Buna göre Allah’ın keremi sonsuzdur; O, insanı “alak”tan yaratıp mükemmel bir varlık haline getiren ve peygamberlik gibi yüce bir makama kadar erdiren kudretiyle, dilediği kullarına normal yollardan, yani kalemi ve diğer bilgi malzemesini kullanarak bir hocadan bilgi almasını sağlayarak okumayı öğretir, ama O, kullarından dilediğine, bir öğretici ve öğrenim aracılığı olmadan bilgi öğretmeye de kadirdir.

Alak Suresi 4 ve 5. ayetlerde kalemde sayılamayacak kadar çok ve büyük faydalar vardır. Kalem vasıtasıyla ilimler tedvin edilmiş, hikmetler kaydedilmiş, öncekilerle ilgili haberler, bilgiler zaptedilmiş, Allah tarafından indirilmiş olan kutsal kitaplar yazılmıştır.

Kaynak: Diyanet İşleri Tefsiri

ALAK NE DEMEKTİR?

Surenin 2. ayetinde geçen ve sureye adını da veren alak kelimesi, Türkçeye alaka olarak geçmiş sözcüğün de köküdür. Alak, yapışmak ya da asılmak anlamlarına gelen fiilden türemiştir. Ancak surede yan anlamı ile kullanılan alak, insanın anne karnındaki ilk hallerinden biri olan zigot terimine karşılık gelmektedir.

ALAK SURESİNİN FAZİLETİ

Çeşitli İslami kaynaklar Alak Suresinin, okuyanlara Allah'u Teala'nın büyük ecirlerin yanı sıra sabır ihsan edeceğini kaydetmiştir.

Rasulullah bir hadis-i şerifinde Alak Suresini okuyanlara bütün mufassal sureleri okumuş ecri verileceğini ifade etmiştir. Hücurat Suresinden Büruc suresine kadarki surelere mufassal sureler ismi verilir.

Alak Suresini her gün okuyan kişilerin hafızasının daha kuvvetli bir hal alacağı belirtilmiştir.

Tüm bunlara ek olarak 7 kere Alak Suresi okumanın, kişinin muradını gerçek kılacağına inanılır. Ayrıca herhangi bir hayırlı iş için 7 kere Alak Suresi okumak, o işin rast gitmesini sağlar.