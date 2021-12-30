Türkiye Alan değişikliği takvimi açıklandı! MEB duyurdu!

Alan değişikliği takvimi açıklandı! MEB duyurdu!

Türkiye

Alan değişikliği takvimi açıklandı! MEB duyurdu!

MEB duyurdu, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar dikkat! Alan değişikliği takvimi açıklandı. İşte alan değişikliği için başvuru tarihleri...

30 Aralık 2021, Perşembe 14:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.

Ayrıntılar geliyor...


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye aşısını geliştiren 10 ülkeden biri oldu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
2021’den kalan
Rauf Tamer
Şirin Sever
Köpek bir çocuk ısırdı! Haber gibi gelmedi mi?
Şirin Sever
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu?
Oral Çalışlar
Banu Şen
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Projelerimiz İzmir'in ortak projeleri
Banu Şen
Murat Çelik
Gerginlik çok yorucu
Murat Çelik
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sahte içki bir can daha aldı!