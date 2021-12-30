Alan değişikliği takvimi açıklandı! MEB duyurdu!
MEB duyurdu, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar dikkat! Alan değişikliği takvimi açıklandı. İşte alan değişikliği için başvuru tarihleri...
30 Aralık 2021, Perşembe 14:52 Son Güncelleme:
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Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.
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