Alan Wake, Steam üzerinden indirimli satılacak

2010 yılında Xbox 360 için satışa sunulan aksiyon-macera türünde olan Alan Wake, 2012 yılında da PC kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Remedy Entertainment tarafından piyasaya sürülen Alan Wake, şimdi onuncu yılını kutluyor.

Remedy Entertainment, bu bağlamda özel bir promosyon yapmaya karar verdi. Oyunu henüz satın almadysanız, Steam üzerinde % 90 oranında indirim fırsatı sizi bekliyor. Alan Wake oyununun standart sürümünü, 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü sona erecek indirim kapsamında 2.5 TL'ye; Alan Wake Collector's Edition ise 3.2 TL'ye satılıyor.