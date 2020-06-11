Eğitim & Kariyer Alan Yeterlilik Testi bugün başladı

Alan Yeterlilik Testi bugün başladı

Eğitim & Kariyer

Alan Yeterlilik Testi bugün başladı

Alan Yeterlilik Testi bugün saat 07.30’dan,12 Haziran Cuma saat 23.59’a kadar devam edecek.

11 Haziran 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, EBA Akademik Destek üzerinden 12’nci sınıf öğrencisi üniversite adayları için canlı sınav düzenliyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 9-10 Haziran’da yapıldı. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise bugün saat 07.30’dan,12 Haziran Cuma saat 23.59’a kadar olacak. Adaylar, AYT’yi kendilerine uygun herhangi bir saatte başlatabilecek.

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