Magazin Alanis Morissette, 15 yaşında defalarca tecavüze uğradığını açıkladı

Alanis Morissette, 15 yaşında defalarca tecavüze uğradığını açıkladı

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Alanis Morissette, 15 yaşında defalarca tecavüze uğradığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Alanis Morissette, 15 yaşındayken birden fazla erkek tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.

13 Eylül 2021, Pazartesi 15:45 Son Güncelleme:
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47 yaşındaki şarkıcı, Salı günü Toronto Film Festivali'nde galası yapılan bir belgeselde rahatsız edici iddiaları gündeme getirdi. Washington Post'a göre, Jagged başlıklı HBO filminde Morissette, 15 yaşında bir Kanadalı pop yıldızıyken birden fazla erkeğin onunla seks yaptığını iddia etti.

'KABUL ETMEM BİLE YILLARIMI ALDI'

Morissette, “Benim açımdan herhangi bir mağduriyet olduğunu kabul etmem bile terapide yıllarımı aldı” dedi. Ünlü yıldız, 15 yaşındayken yaşanan bu ilişkilerin pedofili olduğunu açıkladı. Morissette, filmde sözde tacizcilerden hiçbirinin adını vermedi, ancak sektördeki insanların geçmişte onun iddialarını görmezden geldiğini söyledi.

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