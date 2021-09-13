Alanis Morissette, 15 yaşında defalarca tecavüze uğradığını açıkladı

47 yaşındaki şarkıcı, Salı günü Toronto Film Festivali'nde galası yapılan bir belgeselde rahatsız edici iddiaları gündeme getirdi. Washington Post'a göre, Jagged başlıklı HBO filminde Morissette, 15 yaşında bir Kanadalı pop yıldızıyken birden fazla erkeğin onunla seks yaptığını iddia etti.

'KABUL ETMEM BİLE YILLARIMI ALDI'

Morissette, “Benim açımdan herhangi bir mağduriyet olduğunu kabul etmem bile terapide yıllarımı aldı” dedi. Ünlü yıldız, 15 yaşındayken yaşanan bu ilişkilerin pedofili olduğunu açıkladı. Morissette, filmde sözde tacizcilerden hiçbirinin adını vermedi, ancak sektördeki insanların geçmişte onun iddialarını görmezden geldiğini söyledi.