Türkiye Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alıyor! İşte detaylar

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alıyor! İşte detaylar

Türkiye

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alıyor! İşte detaylar

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel almak için ilan verdi. İlana göre 12 sözleşmeli personel alınacak. İşte başvuru şartları ve detaylar.

30 Ocak 2021, Cumartesi 18:38 Son Güncelleme:
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

Hemşire, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli unvanlarında alınacak personeller için başvurular istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekiyor. 25 Ocak'ta başlayan başvurular 15 gün sürecek.

Başvuru detayları için tıklayın.

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