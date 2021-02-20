Türkiye Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü 15 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

20 Şubat 2021, Cumartesi 16:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan detayları için tıklayın.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ruhban Okulu bu yıl açılabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
Rauf Tamer
GARA’dan kalan
Rauf Tamer
Murat Çelik
PKK'nın elinde başka kimler var?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Putin’i korkutan muhalif: Alaksey Navalni
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Kralsın Cem Adrian!
Şirin Sever
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Erkut Can
Gökyüzüne bak ama kar yağarken değil
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Akar'dan TCG Gür denizaltısına ziyaret