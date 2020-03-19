Türkiye Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları ve detaylar
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları ve detaylar

Türkiye

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları ve detaylar

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr aracılığıyla 8 sürekli işçi almak üzere ilan yayınladı. Yayımlanan ilan ile işçi alımı başvuru şartları da duyuruldu. Alımlar için başvuru Alanya İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapılacak.

19 Mart 2020, Perşembe 17:38 Son Güncelleme:
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 8 sürekli işçi alacağını duyurdu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılmak üzere 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümleri uyarınca Alanya/Akseki/Gazipaşa’da çalıştırılmak üzere "Sürekli İşçi" alımı yapılacak. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sürekli işçi alımı için başvuru süresi ise 24 Mart 2020 tarihinde bitiyor.

Başvurunun özel ve genel şartları ile detayları ise ilan sayfasında belirtildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sürekli işçi ilanı detayları için tıklayın.

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