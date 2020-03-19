Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 8 sürekli işçi alacağını duyurdu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılmak üzere 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümleri uyarınca Alanya/Akseki/Gazipaşa’da çalıştırılmak üzere "Sürekli İşçi" alımı yapılacak. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sürekli işçi alımı için başvuru süresi ise 24 Mart 2020 tarihinde bitiyor.

Başvurunun özel ve genel şartları ile detayları ise ilan sayfasında belirtildi.