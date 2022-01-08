Türkiye Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim görevlisi duyurdu.

08 Ocak 2022, Cumartesi 17:11 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi istihdam edilecektir. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" Açıklaması yapıldı.

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