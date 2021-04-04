Türkiye Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 17 Nisan 2021 olarak açıklandı.

04 Nisan 2021, Pazar 17:08 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince aşağıda belirtilen akademik birimlere Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi istihdam edilecektir" denildi.

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