Alanya Hamdullah Emin Pasa Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

Alanya Hamdullah Emin Pasa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi’ne 1 profesör ve 4 doktor öğretim üyesi alıyor. Peki, Öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…

Alanya Hamdullah Emin Pasa Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü ile Mimarlık Bölümü’ne öğretim üyesi alıyor. Başvurmak isteyenler evraklarını Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecek.

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