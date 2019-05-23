Alanya Hamdullah Emin Pasa Üniversitesi Rektörlüğü'nden bugün bir ilan geçildi. Yapılan duyuruda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Yönetmeliğine göre Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır." denildi.

15 gün sürecek başvuruların şimdi nasıl yapılacağı merak konusu oldu.