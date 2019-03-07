Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi yaptığı açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Yönetmeliğine göre Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır." diye belirtti.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim görevlileri alacak. Sayı 11 olarak belirlendi. Bu göreve talip olan adaylar başvuru şartlarını ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte detaylar...

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Öğretim üyesi ve öğretim görevlileri başvuruları bugün başladı ve 21 Mart'ta son bulacak. Ön değerlendirmeler 22 Mart'ta sınav 25 Mart'ta gerçekleşecek. Sonuçlar ise 26 Mart'ta açıklanacak.

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Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde Madde 6’da belirtilen Genel Şartları sağlamış olması,

2. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi,

3. YÖK formatlı özgeçmiş,

4. 2 adet fotoğraf

5. Nüfus cüzdan fotokopisi,

6. Diploma örnekleri,

7. Transkript belgeleri,

8. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi,

9. ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES'den en az 70 puan almış olmak.)

10. Mühendislik Fakültesi “Araştırma Görevlisi” kadrosu için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerikabul edilen sınav sonuç belgesi,

11. Yabancı Diller Yüksekokulu, Hazırlık Bölümü “Öğretim Görevlisi” kadrosu için İngilizce dilinden en az 90 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,

12. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylarda İstenen Evraklar:

1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi,

2. YÖK formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınları CD ortamında(3 adet) ve 1 takım dosya olarak teslim edilmesi,

3. Üniversitemiz https://www.ahep.edu.tr/tr/formlar sayfasında yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali,

4. İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,

5. 2 adet fotoğraf,

6. Nüfus cüzdan fotokopisi,

7. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma örnekleri,

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Sonuçların açıklanacağı web adresi, www.ahep.edu.tr adresidir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ahep.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.