TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

Üniversitemiz;

• %100 İngilizce eğitim,

• Uluslararası eğitim ortaklıkları,

• Erasmus ve benzeri öğrenci değişim programları,

• Yüksek nitelikli akademik kadro,

• Birden fazla yabancı dil öğrenme fırsatı,

• Puan Türü: EA Puan Türü

• Öğrenim Dili : %100 İngilizce

• Öğrenim Süresi: Bir yıl İngilizce Hazırlık sınıfı + 4 yıl

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Alanya HEP’te mimarlık eğitimini farklı kılan özellikler arasında; üniversitenin bir kent üniversitesi olması, kent içinde konumlanması, Alanya ile her anlamda etkileşim içinde olması, butik özellik sergilemesi, mimarlık lisans programlarının uygulama ağırlıklı olması, yüksek lisans ve doktora programlarının uluslararası araştırma boyutu taşıması, Alanya’nın doğal ve iktisadi avantajlarını kullanarak uluslararası çekim merkezi olacak akademik alanlarda öne çıkması, özellikle Akdeniz’i çevreleyen ülkeler ve kardeş kentlerin akademik kurumlarının içinde bulunduğu bilimsel ağlara aktif olarak katılması ve yeni ağlar oluşturmada öncü olması, genç öğretim üyelerinin ağırlıkta olması, ders dışı kültürel ve sportif alanlarda öğrencilerinin aktif olmasını özendirmesi sayılabilir.

Puan Türü: SAY Puan Türü

Öğrenim Dili : %100 İngilizce ve Türkçe olarak 2 dil eğitimi seçeneği

Öğrenim Süresi: Bir yıl İngilizce Hazırlık sınıfı + 4 yıl

GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitiminde hem uygulamalı, hem de teorik bir yaklaşıma gereksinim duyulmasından dolayı, multimedya temelli bir eğitim modeli üzerinden, vaka çalışmaları, sektörel yazılımlarla desteklenen dersler, pratik el becerilerini geliştiren laboratuvar uygulamaları, interaktif simülasyon programları, projeler, atölye çalışmaları, seçmeli dersler ve gastronomi seminerleri ile güçlendirilmiş bir yapı oluşturulmuş ve bilgisayar laboratuvarları ve konferans salonları ile bu hedefe ulaşmanın teknolojik alt yapısı tamamlanmıştır.

Puan Türü: SÖZ Puan Türü

Öğrenim Dili : %100 İngilizce ve Türkçe olarak 2 dil eğitimi seçeneği

Öğrenim Süresi: Bir yıl İngilizce Hazırlık sınıfı + 4 yıl

İLETİŞİM VE TASARIMI BÖLÜMÜ

• İş bulma kolaylığı,

• Dinamik ve canlı bir sektör,

• Turizm sektörünü oluşturan farklı alt sektörler arasında seçim yapma ve çalışma imkânı,

• Staj imkânı ile iş dünyasının içinde yer alma,

• Uluslararası sınıf ortamında eğitim alma,

Puan Türü: SÖZ Puan Türü

Öğrenim Dili : %100 İngilizce

Öğrenim Süresi: Bir yıl İngilizce Hazırlık sınıfı + 4 yıl

AŞÇILIK BÖLÜMÜ

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programımız ile sahip olduğumuz kültürel mirasımızın korunması, geliştirilmesi ve mevcut talebi karşılayabilecek donanımlı Aşçılık Meslek Elemanları ile sorgulayan, bilgiye doğru yollar ile erişebilen, çözüm odaklı, gelişime açık, bilgilerini güncel tutan, yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Eğitim planında yer alan tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler "Aşçılık Meslek Elemanı" unvanı ile önlisans derecesini alırlar. Aşçılık programından mezun olanlar lokantalarda, konaklama yerlerinin, toplu yemek yenen özel veya resmi kurumların mutfaklarında, otellerde ve yemek fabrikalarında çalışma olanağı bulabilirler.

Puan Türü: SÖZ Puan Türü

Öğrenim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: 2 yıl (4 yarıyıl-120 AKTS)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Alanya HEP Üniversitesi olarak Akademi ve saha deneyimine sahip eğitim verme ve araştırma yapmaya odaklı yetkin öğretim elemanı kadromuzla, sektörde yer almak ve/veya akademik olarak ilerlemek isteyen başarılı Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi son sene, bitirme projesi dışında, meslek seminerleri ve kariyer hazırlık çalışması ile profesyonel hayata hazırlamayı planlıyoruz.

Puan Türü: SAY Puan Türü

Öğrenim Dili : %100 İngilizce

Öğrenim Süresi: Bir yıl İngilizce Hazırlık sınıfı + 4 yıl

ÇİZGİ FİLM ve ANİMASYON BÖLÜMÜ

Alanya HEP Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, disiplinler arası bir öğrenme ortamı içerisinde, teorik bilgileri uygulamalı dersler ile destekleyerek alanında uzmanlaşmış sanatçılar ve uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çizgi film ve animasyon, günümüzde hızla gelişmekte olan dijital iletişim teknolojilerine paralel olarak hayatımızın hemen her alanında kendine yer edinmeyi başaran bir anlatım biçimi haline gelmiştir. Çizgi film ve animasyon, görsel-işitsel birçok farklı disiplini ve tekniği kullanmaya olanak sağlayan, disiplinler arası bir sanat dalıdır.

Puan Türü: SÖZ Puan Türü

Öğrenim Dili: Türkçe

Öğrenim Süresi: Bir yıl İngilizce Hazırlık sınıfı + 4 yıl

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