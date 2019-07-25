Alanya Marina'dan sabah saatlerinde denize açılan gezi teknesinin kaptanı, Dinek mevkiinin yaklaşık 800 metre açıklarında bir erkek cesedinin su yüzeyinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine bildirdi. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, cesedin bulunduğu bölgeye gitti.

Yarı çıplak vaziyetteki ceset, savcılık talimatıyla zodyak botla Alanya Marina'ya getirildi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, 25 yaşlarında olduğu ve bacaklarında yaralar bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlemesi için çalışma başlatıldı.

DHA