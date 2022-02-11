Türkiye Alanya’da fuhuş operasyonunda 8 kadın kurtarıldı

Alanya’da fuhuş operasyonunda 8 kadın kurtarıldı

Türkiye

Alanya’da fuhuş operasyonunda 8 kadın kurtarıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü mahkemece tutuklanırken 8 kadın ise kurtarıldı.

11 Şubat 2022, Cuma 20:04 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Alanya Asayiş Büro Amirliği bünyesinde yapılan araştırmalar sonucunda, M.G., H.G., C.A. ve F.A. isimli üç şüphelinin birlikte hareket ettikleri ve internet siteleri üzerinden iletişime geçtikleri müşterilere fuhuş amaçlı genellikle yabancı uyruklu bayanları göndermek suretiyle pazarladıkları tespit edildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü ile birlikte iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ile ilgili projeli çalışmalara başlanıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler ile kimlik bilgileri tespit edilen 8 bayanın, 7 ayrı adreste ikamet ettikleri ve şüphelilerin 2 otomobili fuhuş kapsamında kullandıkları tespit edildi. 7 adres ve 2 otomobilde yapılan eşzamanlı operasyonda, 4 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanırken, 8 kadın ise kurtarıldı.

İkametlerinde ve araçlarında yapılan arama sonucunda fuhuştan elde edilen 6 bin 900 TL, 8 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 12 sim kartı, 1 tablet, 3 flash bellek ele geçirildi. C.A isimli şüpheli kadın emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.G. H.G. ve F.A. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA

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