Alanya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

06 Aralık 2018, Perşembe 20:00
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Alanya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Yusuf Durusoy’un (38) kullandığı kamyonet, Mahmutlar Mahallesi Gökbel Yaylası kırsal yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

ANNESİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün kamyonetteki annesi Ümmühan Durusoy (69) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Rukiye Durusoy (32) ağır yaralandı. Rukiye Durusoy, ambulansla Aladdin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ümmühan Durusoy’un cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.

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