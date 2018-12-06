Alanya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya’nın Alanya ilçesinde, uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yusuf Durusoy’un (38) kullandığı kamyonet, Mahmutlar Mahallesi Gökbel Yaylası kırsal yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
ANNESİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün kamyonetteki annesi Ümmühan Durusoy (69) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Rukiye Durusoy (32) ağır yaralandı. Rukiye Durusoy, ambulansla Aladdin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ümmühan Durusoy’un cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.