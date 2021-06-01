Türkiye Alanya'da korkutan hortum!

Alanya'da korkutan hortum!

Türkiye

Alanya'da korkutan hortum!

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası deniz üzerinde hortum oluştu.

01 Haziran 2021, Salı 13:13 Son Güncelleme:
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Alanya'da Konaklı ve İncekum sahili açıklarında saat 10.00 sıralarında çeşitli boyutlarda 3 hortum görüldü.

İki hortum kısa sürede gözden kaybolurken, İncekum açıklarında bulunan hortum yaklaşık 10 dakika sürdü. Kıyıya yönelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortum kıyaya ulaşmadan etkisini yitirerek kayboldu.

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya) (DHA)

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