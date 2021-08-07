Alanya’ya tatil için gelen Rus Shnaider Andrei (47) saat 15.30 sıralarında Kestel Mahallesi’ndeki sahilde denize girdi. Bir süre yüzen Rus turist, suda batıp çıkmaya başladı. Rus turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları adamı kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi yapılan Rus turist Shnaider Andrei´nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Rus turistin cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA