Kaza, saat 23.00 sıralarında Alanya- Antalya D-400 karayolunun İncekum kavşağında meydana geldi. İbrahim Ö.´nün kullandığı minibüs taksiyle Fevzi D.Y.'nin kullandığı tur midibüsü çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen ekipler yaralanan tur midibüsü sürücüsü ve içindeki Polonyalı 6 turistle minibüs taksinin sürücüsüne müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Polonyalı Krzystof Mantynıak kafa travması sonucu yaşamını yitirdi. İbrahim Ö. ve Fevzi D.Y. ile Polonyalı 5 turistin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Alanya´da tur midibüsü ile minibüs taksinin çarpıştığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yolcu indirdikten sonra yola dönüş yapmaya çalışan tur midibüsüyle minibüs taksinin çarpıştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu görüldü. (DHA)

İşte o anlar:







