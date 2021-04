Alanya'da hava sıcaklığı 24 derece, deniz suyu sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 56 olarak ölçülürken, ilçenin dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajları tatilcilerle doldu. İlçede 2 gün boyunca etkisini gösteren yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakırken, yerli yabancı birçok turist sahillere gelerek güzel havanın tadını çıkardı. Güneşlenen ve denize giren tatilcilerin yanı sıra bazı turistler de çocukları ve evcil hayvanlarıyla denizin keyfini sürdü.

Almanya'dan Alanya'ya ailesiyle tatile gelen 44 yaşındaki Yasemin Can, Alanya'yı çok beğendiğini dile getirirken, "Soğuklardan kaçtık, Almanya'da şu an kar yağıyor. Alanya cennet. Güneş, deniz her taraf çok güzel. İnsanlar fıkır fıkır çok güzel yani" dedi.

Türkiye'de koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerden de çok memnun olduklarını söyleyen Can, "Çok güzel tedbirler. Öyle güzel tedbirler almışlar ki ben Almanya'da bile görmedim. Çok şaşırdık gerçekten çünkü oradan başka söylüyorlar. Türkiye Avrupa'yı geçmiş. Hiçbir şeyden korkmadan gelsin herkes. Yapabilecekleri en güzel şey, buraya gelmeleri" diye konuştu.

DHA