Alanyaspor 0- Fenerbahçe 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 0-0 berabere sona erdi.
29 Nisan 2021, Perşembe 21:37 Son Güncelleme:
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90.dk: Maçın sonunda en az 4 dakika uzatma oynanacak.
84.dk: Caner'in sol kanattan ortasında Caulker topu uzaklaştırdı.
70.dk: Berkan Kutlu, Osayi-Samuel'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
52.dk: Efecan'ın indirdiği topa Mustafa yay içinden gelişine bir vuruş yapmak istedi. Top farklı şekilde yandan dışarıya gitti.
İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.
47.dk: Salih'in kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
38.dk: Pelkas'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Ozan'ın şutu savunmadan döndü.
29.dk: Fenerbahçe, kaptığı toplarla hızlı çıktığında rakip kalede oldukça etkili oluyor.
21.dk: Sağ kanattan Mert Hakan'ın ceza sahasının sağına doğru havalandırdığı topa Pelkas hareketlendi. Gelişine bir vuruş denedi. Ama istediği vuruşu yapamadı.
16.dk: Berkan sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Top farklı şekilde yandan auta gitti.
5.dk: Caner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia