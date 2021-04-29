Futbol Alanyaspor 0- Fenerbahçe 0 (Maç sonucu)

Alanyaspor 0- Fenerbahçe 0 (Maç sonucu)

Futbol

Alanyaspor 0- Fenerbahçe 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 0-0 berabere sona erdi.

29 Nisan 2021, Perşembe 21:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

90.dk: Maçın sonunda en az 4 dakika uzatma oynanacak.

84.dk: Caner'in sol kanattan ortasında Caulker topu uzaklaştırdı.

70.dk: Berkan Kutlu, Osayi-Samuel'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

52.dk: Efecan'ın indirdiği topa Mustafa yay içinden gelişine bir vuruş yapmak istedi. Top farklı şekilde yandan dışarıya gitti.

İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.

47.dk: Salih'in kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

38.dk: Pelkas'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Ozan'ın şutu savunmadan döndü.

29.dk: Fenerbahçe, kaptığı toplarla hızlı çıktığında rakip kalede oldukça etkili oluyor.

21.dk: Sağ kanattan Mert Hakan'ın ceza sahasının sağına doğru havalandırdığı topa Pelkas hareketlendi. Gelişine bir vuruş denedi. Ama istediği vuruşu yapamadı.

16.dk: Berkan sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Top farklı şekilde yandan auta gitti.

5.dk: Caner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray evinde Konyaspor'u yendi