Gençlerbirliği, deplasmanda ligin güçlü takımlarından Alanyaspor'u mağlup etti. Bu galibiyetle düşme hattından uzaklaşan ve rahat bir nefes alan Gençlerbirliği'nin golünü 76. dakikada Bogdan Stancu attı.

Oldukça hareketli ve bol pozisyonlu geçen maçta tam 37 şut atılmasına karşın sadece 1 gol çıkması da ilginç bir istatistik olarak kayıtlara geçti.

Erol Bulut ve öğrencileri de böylece 7 hafta sonra ilk kez mağlup olarak yenilmezlik serisini yitirdi.

Maçın ardından Gençlerbirliği 24 puana ulaşıp düşme hattından biraz olsun uzaklaşırken Alanyaspor ise 39 puanla ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor hafta içi oynadığı Türkiye Kupası rövanş maçında Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki avantajı sayesinde yarı finale yükselmeyi başarmıştı.