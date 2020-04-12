Futbol Alanyaspor başkanı açıkladı: Erol Bulut, Fenerbahçe'ye kırgın

Alanyaspor başkanı açıkladı: Erol Bulut, Fenerbahçe'ye kırgın

Futbol

Alanyaspor başkanı açıkladı: Erol Bulut, Fenerbahçe'ye kırgın

Fenerbahçe Ersun Yanal'ı gönderdikten sonra hala bir teknik direktörle anlaşmadı. Liglerin ertelenmesi nedeniyle acelesi de olmayan Fenerbahçe'de ismi en çok geçen isim Erol Bulut'tu. Fakat Erol Bulut'a resmi bir teklif hala yapılmadı.

12 Nisan 2020, Pazar 11:16 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük için adı en çok geçen isim Erol Bulut. Hatta öyle ki, Bulut'un yardımcılarının bile neredesye belli olduğu söyleniyordu. Fakat aylardır devam eden söylentilere rağmen henüz resmi bir anlaşma gerçekleşmedi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, hocası Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gidememesinden ötürü yaşadığı hayal kırıklığını anlattı. Çavuşoğlu, "Fenerbahçe'den teklif gelirse hocamızın yolunu gururla açacağız. Ancak o teklifin bir türlü gelmemesi Erol Bulut'u fazlasıyla kırdı" dedi.

Erol Bulut is yaptığı son açıklamada, "Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor. Ancak dediğim gibi önemli olan Fenerbahçe yönetiminindüşüncesi. Takımın başına nasıl bir karakter getirmek istedikleri. Şu an tek hedefim Alanya'da başarıya ulaşmak. Kupada final yapabiliriz. Ligde de ilk 4 şansımız var. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor ve ne olur bilemeyiz" demişti.

Erol Bulut kimdir?

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