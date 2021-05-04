Alanyaspor Başkanı: Bazı saygısız hocalar direkt oyuncumuzu arıyor

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Posta yazarı Faik Gürses’e konuştu. Öncelikle Efecan Karaca için görüşlerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bazı saygısız hocalar direkt Efecan’ı arayıp transfer teklifinde bulunuyorlar. Çok çirkin ve terbiyesiz bir durum. Bizimle Haziran 2022’ye kadar mukavelesi var” dedi. Çavuşoğlu, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yakın takibindeki Salih konusunda da şöyle konuştu: “Henüz bizimle bir temas kurmadı. Kararını da vermiş değil. Sözleşmesi bitiyor tek bildiğim o.”