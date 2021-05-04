Alanyaspor Başkanı: Bazı saygısız hocalar direkt oyuncumuzu arıyor
Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, Posta yazarı Faik Gürses'e konuştu. Efecan Karaca ve Salih Uçan'la ilgili gelişmeleri anlatan Çavuşoğlu, rakip hocalardan yakındı.
04 Mayıs 2021, Salı 13:48 Son Güncelleme:
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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Posta yazarı Faik Gürses’e konuştu. Öncelikle Efecan Karaca için görüşlerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bazı saygısız hocalar direkt Efecan’ı arayıp transfer teklifinde bulunuyorlar. Çok çirkin ve terbiyesiz bir durum. Bizimle Haziran 2022’ye kadar mukavelesi var” dedi. Çavuşoğlu, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yakın takibindeki Salih konusunda da şöyle konuştu: “Henüz bizimle bir temas kurmadı. Kararını da vermiş değil. Sözleşmesi bitiyor tek bildiğim o.”
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