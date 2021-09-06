Futbol Alanyaspor Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba'yı resmen açıkladı

Alanyaspor Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba'yı resmen açıkladı

Futbol

Alanyaspor Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba'yı resmen açıkladı

Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi resmen başladı. Daha önce prensipte anlaşılan 52 yaşındaki teknik adam imzayı attı. Emre Akbaba ise Galatasaray'a veda ederek eski kulübü Alanyaspor'a döndü.

06 Eylül 2021, Pazartesi 13:35 Son Güncelleme:
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Alanyaspor, Bülent Korkmaz'ı takımın başına getirdiğini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor’umuza hoş geldin Bülent Korkmaz!" denildi.


Emre Akbaba için ise şunları yazıldı:

"Yine, yeni, yeniden…

Evine hoş geldin Emre Akbaba!"


Emre Akbaba da Alanyaspor'a dönüşünü şu cümlelerle duyurdu, "Her zaman, en yaşarsam yaşayayım, iyi günde kötü günde elimden gelenin en iyisini; sadece kendim için değil bana destek olup emek verenler için de yapmayı hedefledim. Büyük bir umut ve heyecanla geldiğim Galatasaray ailesine, başta Fatih hoca olmak üzere üzerimde emeği olanlara tekrar teşekkür ediyorum. Bana tekrar kucak açarak kendimi göstermeme imkan sağlayan, inadığımız hedeflerde birlikte yol alacağımız Alanyaspor camiasına da yeniden merhaba demek istiyorum. Ben hazırım, Allah utandırmasın."

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