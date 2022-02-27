Alanyaspor evinde Konyaspor'u farklı yendi
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Konyaspor’u 5-1 mağlup etti.
27 Şubat 2022, Pazar 18:30 Son Güncelleme:
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7. dakikada Zymer Bytyqi’nin ceza sahası içerisinden sert vuruşunda top yandan dışarı gitti.
11. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Abdulkerim kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias'in sert şutu ağlara gitti. 1-1
33. dakikada Alanyaspor serbest vuruş kazandı. kaleyi karşıdan gören bir noktadan Umut Güneş'in vuruşunda top köşeden filelerle buluştu. 2-1
35. dakikada ceza sahası içinde Skubic topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada beyaz noktanın başına geçen Diedhiou topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 3-1
43. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Novais'in aşırtma vuruşu filelere gitti. 4-1
50. dakikada Guilherme’nin ortasında Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
55. dakikada Abdulkerim’in sert vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
63. dakikada Abdulkerim’in vuruşunda top kalecide kaldı.
64. dakikada yedek kulübesinde oturan Eray Birniçan kırmızı kart gördü.
81. dakikada Eduardo’nun vuruşunda top kalecide kaldı. Sakatlanan Eduardo sedye iler dışarı alındı.
85. dakikada Efkan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
87. dakikada Oğuz Aydın’ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-1
Goller: Abdulkerim Bardakçı (dk. 11) (Konyaspor) Candeias (dk. 26), Umut Güneş (dk.33), Diedhiou (dk. 38 pen.), Novais (dk. 42), Oğuz Aydın (dk. 87) (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Eray Birnican (dk. 66) (Yedek kulübesinde) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Novais (Aytemiz Alanyaspor), Skubic, Abdulkerim Bardakçı, Adil Demirbağ (Konyaspor)
ANTALYA (İHA)