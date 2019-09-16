Alanyaspor-Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak

16 Eylül 2019, Pazartesi 19:30
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Alanyaspor-Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu

İşte maçın ilk 11'leri:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriqi

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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