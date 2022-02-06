Alanyaspor Galatasaray maçı Süper Lig’in 24. haftasına damgasını vuracak. Oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen sarı kırmızılı ekip deplasmanda mücadele edeceği Akdeniz ekibi karşısında kötü gidişe dur demek için sahaya çıkacak. Oynadığı son 5 maçtan 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrılan Alanyaspor ise ev sahibi olmanın avantajıyla yakaladığı bu ivmeyi devam ettirmek istiyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Alanya GS maçı hangi kanalda? İşte yanıtı…

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA

Alanya Oba Stadı’nda gerçekleşecek Alanyaspor Galatasaray maçı bugün (6 Şubat Pazar) saat 16.00’da başlayacak.

ALANYA GS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Mete Kalkavan’ın yöneteceği Alanya GS maçı Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Eduardo, Emre Akbaba, Davidson, Efecan, Efkan, Novais, Borja, Fatih, Furkan, Juanfran,

Galatasaray: Pena, Halil, Emre Kılınç, Kerem, Cicaldau, Taylan, Berkan, Ömer, Nelsson, Marcao, Boey.

GALATASARAY’IN SÜPER LİG’DEKİ PUAN DURUMU

2021-2022 sezonunda Süper Lig’de 23 karşılaşmaya çıkan Galatasaray 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 27 puana sahip. Kasımpaşa ve Göztepe ile eşit puanı bulunan sarı kırmızılı ekip averaj farkı ile ligde 15. sırada yer alıyor.

ALANYASPOR’UN SÜPER LİG’DEKİ PUAN DURUMU

Bu sezon yakaladığı başarılı performansa son haftalarda daha da yükselerek devam eden Alanyaspor Süper Lig’de oynadığı 23 karşılaşma sonucunda sahadan 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile ayrıldı. 38 puana sahip yeşil turunculu ekip ligde 3. sırada yer alıyor.