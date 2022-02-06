Futbol Alanyaspor ile Galatasaray puanları paylaştı: 1-1

Alanyaspor ile Galatasaray puanları paylaştı: 1-1

Futbol

Alanyaspor ile Galatasaray puanları paylaştı: 1-1

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı. Goller ilk yarıda geldi, ikinci yarı ise kontrollü geçti. Alanyaspor son 20 dakikayı 10 kişi oynamasına rağmen Galatasaray oyuna ağırlığını koyamadı.

06 Şubat 2022, Pazar 14:51 Son Güncelleme:
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Maç sonucu: Alanyaspor 1- Galatasaray

Goller: Wilson Eduardo, Kerem Aktürkoğlu

Kırmızı kart: Juanfran (Dk 72) (Alanyaspor)

Alanyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri şöyleydi:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Cristian Borja, Emre Akbaba, Joao Novais, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Candeias, Wilson Eduardo

Galatasaray: Pena, Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Babel

Yedekler: İsmail, Berk, Pulgar, Oğulcan, Morutan, Semih, Arda, Halil, Feghouli, Boey.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan olan Alanyaspor - Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Maç saat 16.00'da başladı. Maç ilk yarıdaki karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.



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