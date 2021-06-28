Alanyaspor kaptanına veda ediyor! Mecburen...
Alanyaspor'un Yunan oyuncusu Georgios Tzavellas ailevi nedenlerden ötürü takıma veda ediyor. 34 yaşındaki oyuncu, AEK'ya transfer olacak.
28 Haziran 2021, Pazartesi 13:48 Son Güncelleme:
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Alanyaspor'un kaptanlarından Tzavellas AEK'ya gidiyor. Ülkesine dönme kararı alan oyuncu, ailevi sebeplerini gerekçe göstererek Alanyaspor'a veda etti. AEK, Alanyaspor'a 400 bin euro ücret ödeyecek.
3.5 sezondur Alanyaspor forması giyen Tzavellas, 2017'de PAOK'tan ücretsiz olarak alınmıştı. Stoper bölgesinde forma giyen oyuncu son sezonunda 38 maçta oynadı 2 gol attı.
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