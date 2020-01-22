Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. 3-2'lik skorla mağlup olan Alanyaspor ilk maçı 3-1 kazandığı için turu geçen taraf oldu.

23. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Çağtay ortasını yaptı. Alanya savunmasından seken top Aytaç’ın önünde kaldı. Aytaç’ın gelişine yaptığı vuruşta top auta çıktı. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonunda pozisyonu izleyen ve topun Welinton’un eline çarptığını tespit eden hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi.

27. dakikada topun başına gelen Aytaç Kara takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

39. dakikada Alanyaspor’un hatasında topu kapan İlhan Depe, ceza alanı içine girerek Thiam ile yaptığı duvar pası sonucunda dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

45+5. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu. 2-1

87. dakikada Kasımpaşa'nın 3. golü geldi. Hajradinovic'in serbest vuruşunda attığı şık kafa golüyle Aytaç Kara, Alanyaspor ağlarını sarsmayı başardı. Maç böyle bitseydi uzatmalara gidecekti fakat Alanyaspor maçı bırakmadı.

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Djalma Campos, ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 3-2'ye taşıdı ve bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Bu sonuçla Alanyaspor, Zirat Türkiye Kupası'nda adını son 8'e yazdırdı.





Çeyrek final kuraları Cuma günü çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü yapılacak. Kura çekiminde 8 takım eşleşecek.

Final maçı ise 21 Mayıs'ta yapılacak.



