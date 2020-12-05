Gençlerbirliği - Alanyaspor'u evinde 2-1 yendi. Süper Lig'in 11. haftasının 2. gününde lider Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Ligde henüz mağlubiyeti olmayan Akdeniz temsilcisi Gençlerbirliği'ne yenilerek evine puansız döndü. Bu sonuçla Alanyaspor ligde ilk yenilgisini aldı.

Ev sahibi Gençlerbirliği ekibinin gollerini Berat Özdemir ve Candeias atarken, Alanyaspor'un tek golünü Bakasetas penaltıdan kaydetti.

Bakasetas 90+5'te bir penaltıdan da yararlanamadı. Alanyaspor'da son dakikada kaçan penaltı ve mağlubiyetin stresiyle hakemlerle tartışan Çağdaş Atan 90+7'de kırmızı kart gördü. Atan, Haftaya Beşiktaş karşılaşmasında sahada olamayacak.

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