Futbol Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Futbol

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

16 Aralık 2020, Çarşamba 20:36 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 5-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. 14. dakikada Adanaspor ceza sahasına giren Efkan Bekiroğlu, penaltı noktasına gönderdiği topa Mustafa Pektemek dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

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17. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Salih Uçan'ın kornerden ceza sahasına ortaladığı topu Fatih Aksoy kafayla ağlarla buluşturdu: 2-0

25. dakikada sağ kanattan gelişen Adanaspor atağında Donkor, topu ceza sahası ön direğine ortaladı. Rahat durumdaki Roni'nin kafa vuruşunda fark bire indi: 2-1

İkinci yarı

69. dakikada sağ kantat topla buluşan Efkan Bekiroğlu, Adanaspor ceza sahasına girerek ortayı yaptı. Mustafa Pektemek'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1

85. dakikada Adanaspor ceza sahasına giren Bakasetas sağda Bareiro'ya topu çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği pasta, Umut Güneş bekletmeden çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1

90. dakikada Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Bakasetas'ın şutunu kaleci Yaşar Memişoğullarından çıkardı. Boşta kalan topu Bareiro ağlara gönderdi: 5-1

Karşılaşmayı 5-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

AA


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