Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
16 Aralık 2020, Çarşamba 20:36 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 5-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. 14. dakikada Adanaspor ceza sahasına giren Efkan Bekiroğlu, penaltı noktasına gönderdiği topa Mustafa Pektemek dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
17. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Salih Uçan'ın kornerden ceza sahasına ortaladığı topu Fatih Aksoy kafayla ağlarla buluşturdu: 2-0
25. dakikada sağ kanattan gelişen Adanaspor atağında Donkor, topu ceza sahası ön direğine ortaladı. Rahat durumdaki Roni'nin kafa vuruşunda fark bire indi: 2-1
İkinci yarı
69. dakikada sağ kantat topla buluşan Efkan Bekiroğlu, Adanaspor ceza sahasına girerek ortayı yaptı. Mustafa Pektemek'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1
85. dakikada Adanaspor ceza sahasına giren Bakasetas sağda Bareiro'ya topu çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği pasta, Umut Güneş bekletmeden çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1
90. dakikada Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Bakasetas'ın şutunu kaleci Yaşar Memişoğullarından çıkardı. Boşta kalan topu Bareiro ağlara gönderdi: 5-1
Karşılaşmayı 5-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
AA