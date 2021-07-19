Alanyaspor'a yeni golcü: Famara Diedhiou
Alanyaspor Senegalli forvet Famara Diedhiou ile anlaşmaya vardığını açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu son olarak Bristol City forması giymişti.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 13:31 Son Güncelleme:
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Alanyaspor yeni forvetini İngiltere'de buldu. Championship takımlarından Bristol City'den ayrılan Famara Diedhiou ile anlaşan Antalya ekibi, oyuncuya imzayı attırdı.
4 sezondur Bristol City'de oynayan Diedhiou, İngiliz takımına 2017 yılında Angers'ten 6 milyon euro'ya transfer olmuştu. 4 senede 154 maça çıkan Diedhiou 46 gol 8 asistle oynadı. Senegalli golcünün kariyerinde ise 337 maçta 110 golü bulunuyor.
1.89'luk oyuncu güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
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