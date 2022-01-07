Alanyaspor'da 12 koronavirüs vakası!
Akdeniz ekibinde 1 antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
07 Ocak 2022, Cuma 12:46 Son Güncelleme:
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İşte Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklama:
Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır.
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