Futbol Alanyaspor'da 12 koronavirüs vakası!

Alanyaspor'da 12 koronavirüs vakası!

Futbol

Alanyaspor'da 12 koronavirüs vakası!

Akdeniz ekibinde 1 antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

07 Ocak 2022, Cuma 12:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İşte Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklama:

Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Beşiktaş ve Fenerbahçe'de transfer yarışı... Yıldız ismin kararını bekliyorlar!