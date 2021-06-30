Futbol Alanyaspor'da tam 9 ayrılık!

Alanyaspor'da tam 9 ayrılık!

Futbol

Alanyaspor'da tam 9 ayrılık!

Süper Lig'in flaş takımı Alanyaspor 9 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Sözleşmeleri biten 8 oyuncu takımdan ayrılırken, Tzavellas ise AEK'ya satıldı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 13:37 Son Güncelleme:
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Alanyaspor'da tam 9 oyuncu kulüpten bugün itibarıyla ayrıldı. Sözleşmeleri biten Salih Uçan, Ceyhun Gülselam, Steven Caulker, Bareiro, Moubandje, Kadzior, Alpay ve Hasan Hüseyin kulübe veda etti. Georgios Tzavellas ise 400 bin euro karşılığında AEK'ya transfer oldu.

Salih Uçan Beşiktaş'la, Caulker ise Fenerbahçe ile anlaştı.

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