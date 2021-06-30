Alanyaspor'da tam 9 oyuncu kulüpten bugün itibarıyla ayrıldı. Sözleşmeleri biten Salih Uçan, Ceyhun Gülselam, Steven Caulker, Bareiro, Moubandje, Kadzior, Alpay ve Hasan Hüseyin kulübe veda etti. Georgios Tzavellas ise 400 bin euro karşılığında AEK'ya transfer oldu.

Salih Uçan Beşiktaş'la, Caulker ise Fenerbahçe ile anlaştı.