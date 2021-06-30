Alanyaspor'dan Tzavellas resmen AEK'da
4 senedir Alanyaspor forması giyen ve takımın kaptanlarından olan Georgios Tzavellas, ailevi sebeplerden ötürü ülkesine döndü. 31 yaşındaki Tzavellas, bonservissiz geldiği Alanyaspor'a 400 bin euro kazandırarak gitti.
30 Haziran 2021, Çarşamba 13:30 Son Güncelleme:
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Yunanistan Ligi takımlarından AEK, Aytemiz Alanyaspor'dan Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
AEK'nın yeni transferi Georgios Tzavellas, 31 numaralı formayı giyecek. Alanyaspor'a bonservis bedeli olmadan transfer olan Tzavellas, AEK'ya transferiyle yaklaşık 400 bin Euro bonservis bedeli kazandırdı.