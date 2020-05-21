Futbol Alanyasporlu Cisse'nin corona virüs testinde zor anları

Alanyasporlu Cisse'nin corona virüs testinde zor anları

Futbol

Alanyasporlu Cisse'nin corona virüs testinde zor anları

Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'nin kulüpte yapılan corona virüs testi esnasındaki komik anları güldürdü.

21 Mayıs 2020, Perşembe 20:53 Son Güncelleme:
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Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara 7 Mayıs'ta yapılan corona virüs testi esnasında çekilen komik görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse, sağlık ekibi tarafından yapılan test esnasında zor anlar yaşadı.

Cisse'nin yaşadığı o anlar sosyal medyada paylaşıldı. 34 yaşındaki futbolcunun zor anları güldürdü.

Test sonuçları açıklandı

Alanyaspor, yapılan 2. test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Alanyaspor'un açıklamasında "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize ikinci kez uygulanan COVID-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.


Burcu MUTLU / (DHA)


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