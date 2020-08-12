Alanyasporlu Manolis Siopis corona virüse yakalandığı açıkladı

Instagram hesabından açıklamada bulunan Siopis, kendisi ve eşinin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Yunan futbolcu, yaptığı açıklamada, “Corona virüs testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Evde karantina altında kalıyorum. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim” ifadelerine yer verdi.

Siopis, hamile olan eşinin de kendisi gibi virüs kaptığını ve birlikte karantinada kaldıklarını paylaştı.

ANTALYA (İHA)







