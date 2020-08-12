Futbol Alanyasporlu Manolis Siopis corona virüse yakalandığı açıkladı

Alanyasporlu Manolis Siopis corona virüse yakalandığı açıkladı

Futbol

Alanyasporlu Manolis Siopis corona virüse yakalandığı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Yunan futbolcu Manolis Siopis, sosyal medya hesabından kendisinin ve eşinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 18:42 Son Güncelleme:
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Instagram hesabından açıklamada bulunan Siopis, kendisi ve eşinin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Yunan futbolcu, yaptığı açıklamada, “Corona virüs testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Evde karantina altında kalıyorum. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim” ifadelerine yer verdi.

Siopis, hamile olan eşinin de kendisi gibi virüs kaptığını ve birlikte karantinada kaldıklarını paylaştı.

ANTALYA (İHA)


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