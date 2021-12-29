Alanyaspor'un eski sol beki Moubandje'ye Süper Lig'den talip
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Kamerun asıllı İsviçreli sol bek François Moubandje, Dinamo Zagreb'e geri dönmüştü. Moubandje, sadece 9 maçta 680 dakika şans bulabildi ve ayrılmaya sıcak bakıyor. Oyuncuya Göztepe talip oldu.
29 Aralık 2021, Çarşamba 13:03 Son Güncelleme:
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Süper Lig’de ilk yarıyı 15 puanla düşme potasında tamamlayan Göztepe’de transfer harekatı başladı.
Göztepe geçen sezon Aytemiz Alanyaspor’da kiralık olarak oynayan, bu sezon ise Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımında forma giyen sol bek François Moubandje’yi kadrosuna dahil edebilmek için harekete geçti.
Yönetimin Kamerun asıllı İsviçreli futbolcuyla görüşmelere başladığı ve oyuncuyu Noel tatili sonrası İzmir’e davet ettiği bildirildi. Göztepe’nin Moubandje’ye 6 aylık sözleşme teklif ettiği ancak 31 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık kontrat istediği vurgulandı.
Tarafların İzmir’de yapılacak görüşmelerin ardından transferi resmileştirmesi bekleniyor.
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