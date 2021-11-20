Alarm zilleri çalındı! Çin savaş gemisi Japon sularında...
Japonya'nın Kagoşima açıklarında bulunan Yakuşima Adalarının etrafında Çin'in savaş gemisinin hareketlenmesi ile birlikte ülkede bir panik havası yaşandı.
20 Kasım 2021, Cumartesi 10:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çin'e ait donanma gemisinin Japonya'nın güneyinde Japon ulusal kara suları yakınlarında seyrettiği bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'e ait donanma gemisinin güneydeki Kagoşima eyaleti açıklarında ulusal kara sular etrafında gezdiğini bildirdi.
JAPON KARA SULARINA YÖNELDİ
Söz konusu geminin, Kagoşima açıklarındaki Yakuşima Adaları etrafında Japonya'nın bitişik bölgesinde seyrederek, Japon ulusal kara sularına yöneldiği belirtildi.
Geminin bölgenin batısında Kuçinoerabu Adası'na doğru yöneldiği kaydedildi. Savunma Bakanlığı, Çin'in bölgedeki donanma faaliyetlerinin yakından izlendiğini ve analiz edildiğini açıkladı.
Kyodo ajansı, Tokyo hükümetinin, Çin'e diplomatik kanallar vasıtasıyla gerekli tepkileri verdiğini aktardı.
BUNLARI DA OKUYUN