Türkiye Alaşehir şehir merkezi mevsimin ilk karıyla tanıştı

Alaşehir şehir merkezi mevsimin ilk karıyla tanıştı

Türkiye

Alaşehir şehir merkezi mevsimin ilk karıyla tanıştı

Manisa’nın Alaşehir ilçesi şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü. Yağan karı fırsat bilen vatandaşlar sokağa çıkarak kar topu oynadı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 19:04 Son Güncelleme:
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Alaşehir’de sabah saatlerinde yağmur ile başlayan yağış öğleden sonra yerini kara bıraktı. Saat 15.00 sıralarında etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Araç, ağaç, çatı ve kaldırımların karla kaplandığını gören bazı vatandaşlar sokağa çıkarak, çocuklarıyla birlikte kar topu oynadı, kardan adam yaptı. Ailesiyle kar topu oynayan Yağmur Söker, kar yağışına çok sevindiğini belirterek, kar topu oynamanın keyfini yaşadığını söyledi.

Öte yandan kar yağışının devam ettiği ilçede, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu öğrenildi.

İHA

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