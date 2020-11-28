Yemesi kadar yapması da zevkli: Alaska tatlısı tarifi

Tadını çok seveceğiniz Alaska tatlısı tarifi, evde yapılabilen en pratik tatlılardan birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için Alaska tatlısı tarifi arıyor ya da Alaska tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pratik Alaska tatlısı yapılışı ve püf noktaları için haberimize bir göz atın.

Alaska tatlısı tarifi

Alaska tatlısı malzemeleri

2 paket kakaolu puding

4 paket kakaolu bisküvi

1 paket krem şanti

2 litre süt

1 paket çikolata sosu

Alaska tatlısı yapılışı

Kakaolu pudingleri 7 su bardağı süt ile birlikte bir tencereye alın. Kıvamı koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Bisküvileri robottan geçirip un kıvamına getirin. Ilınan pudingin içine bisküvileri ekleyip blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin. Bisküvili pudingi fırın kabına boşaltıp üstünü düzleştirin. Krem şantiyi yarım su bardağı sütle çırpıp krema haline getirin ve kakaolu pudingin üzerine yayın. Tatlıyı soğuması için buzdolabına kaldırın. Soğuyan tatlının üzerine 2 su bardağı süt ile pişirdiğiniz çikolatalı sosu dökün. Yeniden buzdolabına kaldırıp soğutun. Dilimleyip üzerini dilediğiniz gibi süsleyin ve servis edin.



