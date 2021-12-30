Alaska'da olağandışı bir kış sıcaklığı yaşandı. Gündüz sıcaklıklarının 15.5 dereceyi geçmesiyle normalde şiddetli soğuk ve karla geçmesi gereken Aralık ayı, sağanak yağmurlarla geçti.

Alaska İklim Değerlendirme ve Politika Merkezi'nden bilim insanı Rick Thoman, Kodiak ada topluluğunda, bir gelgit göstergesindeki hava sıcaklığının pazar günü 19.4 dereceye ulaştığını ve Alaska'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Aralık sıcaklığı olduğunu söyledi.