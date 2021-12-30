Doğa Alaska'da sıcaklık rekoru kırıldı

Alaska'da sıcaklık rekoru kırıldı

Doğa

Alaska'da sıcaklık rekoru kırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Alaska eyaletinin güneyindeki Kodiak Adası'nda sıcaklık rekoru kırıldı. Bilim insanları bölgedeki iklim değişikliklerin tehlikeli yağışlara neden olacağını tahmin ediyor.

30 Aralık 2021, Perşembe 08:31 Son Güncelleme:
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Alaska'da olağandışı bir kış sıcaklığı yaşandı. Gündüz sıcaklıklarının 15.5 dereceyi geçmesiyle normalde şiddetli soğuk ve karla geçmesi gereken Aralık ayı, sağanak yağmurlarla geçti.

Alaska İklim Değerlendirme ve Politika Merkezi'nden bilim insanı Rick Thoman, Kodiak ada topluluğunda, bir gelgit göstergesindeki hava sıcaklığının pazar günü 19.4 dereceye ulaştığını ve Alaska'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Aralık sıcaklığı olduğunu söyledi.

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