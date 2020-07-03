Albayrak ailesi için paylaşıma bir tutuklama daha
Berat Albayrak ve ailesi için sosyal medya paylaşımları için yeni bir açıklama yapıldı.
03 Temmuz 2020, Cuma 11:24 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklandı'' açıklamasında bulundu.