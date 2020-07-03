Türkiye Albayrak ailesi için paylaşıma bir tutuklama daha

Albayrak ailesi için paylaşıma bir tutuklama daha

Türkiye

Albayrak ailesi için paylaşıma bir tutuklama daha

Berat Albayrak ve ailesi için sosyal medya paylaşımları için yeni bir açıklama yapıldı.

03 Temmuz 2020, Cuma 11:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''​Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklandı'' açıklamasında bulundu.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Aleviler...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Nefret söylemi
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Van'da batan tekneden kötü haber geldi