Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da re’sen soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet Fatih K. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık şüpheli Mehmet Fatih K. hakkında “Kamu görevlisine hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Elif Altın İstanbul