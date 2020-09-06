Siyaset Albayrak ailesine yönelik çirkin paylaşıma istenen ceza belli oldu

Albayrak ailesine yönelik çirkin paylaşıma istenen ceza belli oldu

Siyaset

Albayrak ailesine yönelik çirkin paylaşıma istenen ceza belli oldu

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu için tutuklanan Mehmet Fatih K. hakkında altı yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

06 Eylül 2020, Pazar 09:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da re’sen soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet Fatih K. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık şüpheli Mehmet Fatih K. hakkında “Kamu görevlisine hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Elif Altın İstanbul

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Akdeniz küresel soruna dönüştü
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefetin yumuşak karnı Gül mü?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Muharrem İnce'den ihraç iddiaları için ilk açıklama