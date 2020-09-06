Albayrak ailesine yönelik çirkin paylaşıma istenen ceza belli oldu
Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu için tutuklanan Mehmet Fatih K. hakkında altı yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
06 Eylül 2020, Pazar 09:25 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da re’sen soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet Fatih K. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık şüpheli Mehmet Fatih K. hakkında “Kamu görevlisine hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Elif Altın İstanbul